Ильхам Алиев наградил большую группу военнослужащих
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «За освобождение Зангилана» военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, принявших участие в боевых действиях по освобождению Зангиланского района Азербайджана и проявивших мужество и отвагу. Об этом сообщает АзерТАдж.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
Другим распоряжением президента Ильхама Алиева награждены военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана медалью «За освобождение Ходжавенда».
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.