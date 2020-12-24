Ильхам Алиев наградил большую группу военнослужащих

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «За освобождение Зангилана» военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, принявших участие в боевых действиях по освобождению Зангиланского района Азербайджана и проявивших мужество и отвагу. Об этом сообщает АзерТАдж.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.



Другим распоряжением президента Ильхама Алиева награждены военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана медалью «За освобождение Ходжавенда».

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.