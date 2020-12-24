Беспрерывные полеты турецких «Байрактаров» на границе с Арменией

Беспилотники Bayraktar TB2 Вооруженных сил Турции совершают беспрерывные полеты вдоль границы с Арменией. Как сообщает haqqin.az, об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.

Издание напоминает, что после попытки Армении атаковать Азербайджан в конце сентября Турция направила к границе с Арменией беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Во время 44-дневной войны, завершившейся победой Азербайджана, турецкие «Байрактары» совершали беспрерывные полеты вдоль границы с Арменией, и сейчас продолжают летать.

«Один за другим «Байрактары» совершают полеты вдоль границы с Арменией. Любые передвижения на границе немедленно фиксируются и передаются в соответствующие структуры. Последним длительный полет вдоль границы с Арменией совершил «Байрактар», взлетевший у озера Ван», - пишет газета.

Напомним, беспилотные летательные аппараты «Байрактар», оснащенные ракетами с лазерным наведением, также находятся на вооружении Азербайджанской армии, и в ходе 44-дневной войны эти БПЛА нанесли сокрушительные удары по противнику и стали кошмаром для армян.