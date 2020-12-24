Премьер-министр Армении Никол Пашинян созывает консультации с политическими силами страны по вопросу проведения досрочных парламентских выборов в 2021 году. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов", - приводит РИА Новости слова Пашиняна.

Армянский премьер также заявил, что готов по решению народа оставить пост премьера.