Пашинян заговорил о своей отставке обновлено
Премьер-министр Армении Никол Пашинян созывает консультации с политическими силами страны по вопросу проведения досрочных парламентских выборов в 2021 году. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
"Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов", - приводит РИА Новости слова Пашиняна.
Армянский премьер также заявил, что готов по решению народа оставить пост премьера.
По словам Пашиняна, уже сейчас очевидно, что оппозиционный процесс с требованием отставки премьера не нашел народной поддержки. У оппозиции были все возможности генерировать поддержку граждан – она владеет колоссальными финансовыми, информационными, организационными ресурсами, она проводила митинги, но не только не смогла обеспечить народную поддержку своим требованиям, но и сократила число сторонников. пишет Sputnik Армения.
"Никто не может сказать, что мы удерживали власть грубой силой, наоборот, нас обвиняют в чрезмерной мягкости. Но все это не отменяет моих обязательств и обязательств моей команды перед обществом. Я не цепляюсь за кресло премьера, но и не могу беспечно относиться к должности премьера, переданной мне народом", - заявляет Пашинян.
Дальнейшую судьбу страны сейчас должен решать народ посредством свободного волеизъявления. И он как премьер считает себя гарантом этого волеизъявления. Пашинян готов по требованию народа оставить пост премьера, но оставить только по решению народа.
Также он готов в случае подтверждения доверия со стороны народа и дальше руководить государством в столь сложный период.