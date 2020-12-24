Телефонные переговоры Али Асадова и Георгия Гахарии
Между премьер-министрами Азербайджана и Грузии - Али Асадовым и Георгием Гахарией сегодня состоялся телефонный разговор.
Как сообщили в Кабинете министров Азербайджана, премьер-министр Али Асадов поздравил Георгия Гахарию с переназначением на должность премьер-министра Грузии, а также поздравил с победой партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на парламентских выборах в прошлом месяце.
В ходе телефонной беседы отмечалось, что высокий уровень азербайджано-грузинских отношений отражает стремление двух стран к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и углублению стратегического партнерства.
Была выражена уверенность в том, что эффективные двусторонние отношения во всех сферах будут и дальше укрепляться совместными усилиями на благо народов Азербайджана и Грузии.