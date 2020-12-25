«Британский» вирус уже в восьми странах Европы
Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса обнаружен в восьми европейских странах, сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
«Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры», – написал Клюге в Twitter.
Он призвал соблюдать дистанцирование, носить маски, а также оставаться в так называемых «пузырях поддержки», которые позволяют сформировать круг общения во время ограничительных мер и избежать социальной изоляции.
Клюге подчеркнул, что необходима бдительность, пока продолжается изучение нового варианта COVID.