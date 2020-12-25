В результате обрушения потолка в одном из помещений в трехэтажном здании на территории ЗАО погиб технический сотрудник отдела видеоматериалов Гюльверди Гюльвердиев, 1996 года рождения. Об этом сообщил отдел социальных медиа и по связям с общественностью ЗАО.

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В административном здании ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» произошел несчастный случай. Об этом сообщил отдел социальных медиа и по связям с общественностью ЗАО.

Согласно сообщению, сегодня вечером в трехэтажном здании на территории ЗАО обрушился потолок в одном из помещений, в результате пострадал сотрудник телевидения.

На место происшествия привлечены спасатели МЧС. Проводится работа по извлечению сотрудника из-под завалов.