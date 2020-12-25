Елизавета II: Даже в самые мрачные дни есть надежда на новый рассвет

Королева Великобритании Елизавета II по традиции обратилась к нации с рождественским поздравлением, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся мир во время пандемии коронавируса.

Даже в самые мрачные дни есть надежда на новый рассвет, сказала королева.

Елизавета II отметила, что мысленно находится рядом с теми, кто потерял родных и близких в этом году, а также поддерживает тех, кто вынужден не видеться с членами семьи и друзьями из соображений безопасности на фоне пандемии. "Если вы среди них, вы не одиноки, и позвольте мне заверить вас о моих мыслях и молитвах", - подчеркнула она, пишет Интерфакс.

Видеообращение Елизаветы II было записано в Виндзорском замке, где она вместе с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом встретила Рождество отдельно от всей остальной королевской семьи из-за пандемии COVID-19. Обычно королевская чета отмечает праздник в Сандригемском дворце, где традиционно собираются все члены семьи королевы на Рождество. Елизавета II также в этом году была вынуждена отказаться от посещения праздничного богослужения.