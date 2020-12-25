В Барде создали малые хозяйства для семей шехидов и ветеранов войны
В рамках программы самозанятости для семей шехидов и участников Отечественной войны и тех, чьи дома пострадали в результате армянского террора, в Бардинском районе созданы малые семейные фермерские хозяйства. В пресс-службе Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили haqqin.az, что заместитель министра Идаят Абдуллаев ознакомился с некоторыми из них.
Это малое предприятие по производству мучных изделий, созданное в рамках программы самозанятости для матери шехида Тургута Зейналова - Зибейды Зейналовой, животноводческие фермы, созданные для брата шехида Худаяра Юсифзаде - Юсифа Юсифзаде и матери шехида Фахри Гарибзаде - Мехпары Гарибовой.
Также была осмотрена столярная мастерская, созданная для Халида Алиева, дом которого пострадал в результате армянского террора.
В этом году в Бардинском районе к программе самозанятости привлечены 232 человека из уязвимых групп (семьи шехидов, люди с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные семьи и др.).