Турция договорилась с BioNTech: 4,5 млн доз вакцины поступят в страну

Турция заключила соглашение с компанией BioNTech на поставку 4,5 млн доз вакцины от коронавируса нового типа до конца марта 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Соглашение было подписано этой ночью, оно предполагает поставку 550 тыс. доз вакцин, которые доставят в Турцию, как ожидается, либо до конца года, либо в начале января. Однако к концу марта в нашу страну будет доставлено 4,5 млн доз вакцин", - написал глава Минздрава в своем Twitter.

По словам Коджи, заключенное соглашение также предусматривает возможность для Турции приобрести до 30 млн доз вакцины на тех же условиях, передает ТАСС.

Ранее турецкий министр заявил, что в воскресенье ожидается поставка первой партии китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech.