Испанская El Pais: «Азербайджанские вынужденные переселенцы возвращаются домой через 30 лет»

Около миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев, изгнанных армянами в 1990-х годах в результате нагорно- карабах ского конфликта, готовятся вернуться на свои бывшие земли, освобожденные от оккупации. Как сообщает АзерТАдж, об этом пишет испанская газета El Pais в статье под названием «Азербайджанские вынужденные переселенцы возвращаются домой через 30 лет».

Одна из собеседниц журналиста - вынужденная переселенка Сумая Исаева, 65-летняя учительница из Лачинского района, перешедшего под контроль Азербайджана после победы в шестинедельной войне. Она рассказала о жизни в Лачине, отметив, что надеется скоро туда вернуться. Ее родственник Асиф говорит, что туда хотят вернуться даже его внуки, которые никогда не видели Лачина.

Командированный в Азербайджан корреспондент издания Андрес Моренса встретился с азербайджанскими вынужденными переселенцами и поделился их впечатлениями с читателями.

Андрес Моренса пишет, что в результате конфликта армяне оккупировали Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории, изгнали миллион азербайджанцев из своих домов.

В статье отмечается, что азербайджанские беженцы вернутся в свои дома после того, как освобожденные районы будут очищены от мин и восстановлена инфраструктура разрушенного войной региона.

Сообщается, что европейские компании уделяют пристальное внимание договоренностям по реконструкции региона, особенно итальянская компания Ansaldo Energia, которая уже получила заказ на восстановление электростанций на освобожденных территориях. На некоторых освобожденных территориях уже ведутся работы, начато строительство дорог.