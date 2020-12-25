Испанская El Pais: «Азербайджанские вынужденные переселенцы возвращаются домой через 30 лет»
Около миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев, изгнанных армянами в 1990-х годах в результате нагорно-карабахского конфликта, готовятся вернуться на свои бывшие земли, освобожденные от оккупации. Как сообщает АзерТАдж, об этом пишет испанская газета El Pais в статье под названием «Азербайджанские вынужденные переселенцы возвращаются домой через 30 лет».
Командированный в Азербайджан корреспондент издания Андрес Моренса встретился с азербайджанскими вынужденными переселенцами и поделился их впечатлениями с читателями.
Одна из собеседниц журналиста - вынужденная переселенка Сумая Исаева, 65-летняя учительница из Лачинского района, перешедшего под контроль Азербайджана после победы в шестинедельной войне. Она рассказала о жизни в Лачине, отметив, что надеется скоро туда вернуться. Ее родственник Асиф говорит, что туда хотят вернуться даже его внуки, которые никогда не видели Лачина.
Андрес Моренса пишет, что в результате конфликта армяне оккупировали Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории, изгнали миллион азербайджанцев из своих домов.
В статье отмечается, что азербайджанские беженцы вернутся в свои дома после того, как освобожденные районы будут очищены от мин и восстановлена инфраструктура разрушенного войной региона.
Сообщается, что европейские компании уделяют пристальное внимание договоренностям по реконструкции региона, особенно итальянская компания Ansaldo Energia, которая уже получила заказ на восстановление электростанций на освобожденных территориях. На некоторых освобожденных территориях уже ведутся работы, начато строительство дорог.
Жительница Агдамского района Малахат Гулиева вернулась на родную землю впервые с 1993 года. «Представьте, что через много лет вы возвращаетесь в свой город и видите, что все разрушено», - говорит женщина. По ее словам, она одновременно ощущает радость от возвращения в свой родной город и печаль от увиденного разорения.
Автор отмечает, что Агдам, оставшийся в руинах, называют «Хиросимой Кавказа». Разница в том, что разрушения в Агдаме – последствия не взрыва, а мародерства и вандализма.