Парламент Грузии решил: интеграция в Евросоюз и НАТО

"Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности", – цитирует Корреспондент.net текст резолюции, которую поддержал 81 депутат.

Указано, что безальтернативным приоритетом Грузии во внешней политике также является полноправное членство в ЕС. Кроме того, в резолюции отмечается, что страна выступает за исключительно мирное урегулирование конфликтов.

В резолюции «О внешней политике» стратегическим партнером номер один названы США. Приоритетны для Грузии «стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном и укрепление добрососедских и дружественных отношений с Арменией», а также «максимальная реализация стратегического потенциала в отношениях с Румынией, Болгарией и Украиной», говорится в резолюции, пишет российская газета Взгляд.