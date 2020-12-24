COVID-19 в мире: инфицированных уже более 80 млн

Во всем мире более 80 млн человек заразились коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Worldometers вечером в пятницу.

Так, по состоянию на 00:45 (по Баку) в мире подтверждено 80 117 902 случая COVID-19, из них почти 56,5 млн пациентов выздоровели, более 1,75 млн скончались от осложнений болезни, вызванной инфекцией.

Лидером по заболеваемости и смертности, как и по количеству проведенных тестов, остаются США. В стране инфицировались 19,1 млн граждан, из которых 11,2 млн преодолели болезнь и свыше 337 тысяч умерли.

На втором месте по заболеваемости находится Индия (10,1 млн случаев), на третьем – Бразилия (7,4 млн).