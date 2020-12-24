Турция заявила о новой многомиллиардной находке

Журналист турецкого издания подчеркивает, что и в Средиземноморье ожидаются хорошие новости. Вслед за открытием месторождения в Черном море официальные лица заявляли о решимости прочесать каждый сантиметр недр под землей в поисках драгоценных металлов, прежде всего золота.

Турция начала пожинать плоды своей национальной политики в области энергетики и добычи полезных ископаемых. Первой важной и радостной вестью, связанной с поисковыми работами, проводимыми в Средиземном и Черном морях, стали гигантские запасы газа, обнаруженные в Черном море. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на газету Türkiye .

И вот первая радостная весть пришла с участка «Гюбреташ» (Gübretaş): обнаружены запасы золота в объеме 100 тонн на сумму 6,6 миллиарда долларов. Это оценивается как малая часть гигантских запасов, которые ждут своей очереди под землей. Исследования показали, что золотой подземный потенциал на территории Турции составляет 6,5 тысячи тонн. А в настоящее время можно добыть 1,5 тысячи тонн от этих запасов. При этом стоимость только доступных запасов оценивается в 405 миллиардов долларов, радуется турецкий журналист.

По последним данным, в Турции действует 18 золотодобывающих предприятий. Четыре проекта находятся на инвестиционной стадии, восемь проектов — на стадии оценки выполнимости. До 2001 года Турция не добывала золото. Впервые добыча началась в 2001 году на золотом руднике Оваджик (Измир, Бергама). Сначала объем добываемого золота составлял 1,4 тонны в год, к концу 2019 года увеличился до 38 тонн в год. За 19 лет было добыто 340 тонн.

На сегодняшний день в Турции открыто 15 средних, 18 мелких месторождений и два месторождения мирового класса. Одно из них находится в Эрзинджане, другое — в Ушаке. Турция продолжает поисковые работы как внутри страны, так и за ее пределами. Турция, получившая некоторое время назад право на разработку золотого месторождения в Судане, имеет разрешение и на разведработы в Узбекистане.