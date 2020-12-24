Президента Черногории госпитализировали с пневмонией

Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией, при этом все тесты на коронавирус показали негативный результат. Об этом сообщила пресс-служба черногорского лидера.

Сообщается, что по совету врачей Джуканович находится на лечении от воспаления легких. "Все сделанные до этого момента тесты, включая сегодняшний, показали, что он негативен на COVID-19. Все жизненные показатели стабильные, он беспрепятственно выполняет президентские обязанности", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В Черногории с населением 600 тысяч человек коронавирусом заразились почти 46 тысяч жителей, 652 человека умерли.