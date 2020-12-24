Российский политический эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал эффективную модель государственной власти и сильную экономику Азербайджана главными факторами, которые позволили Баку победить во Второй Карабах ской войне. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

Коротченко пишет, что всего этого «удалось достичь благодаря многолетней упорной и настойчивой работе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Поэтому победа Азербайджана была неизбежна и предопределена тем, что Азербайджан как государство был гораздо более эффективен абсолютно по всем параметрам, был более успешен, чем Армения».

Российский военный эксперт отмечает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2020 года, «в критический момент национальной истории - а именно таким моментом является война - сумел собрать страну в единый сжатый кулак и одержать победу».

«Видимо не случайно, что сама контрнаступательная операция азербайджанской армии получила название «Железный кулак», - заключает эксперт.