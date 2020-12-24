Управляемый даже из космоса турецкий беспилотник Anka
Турецкий беспилотный летательный аппарат Anka пользуется спросом на мировом рынке. Разработанный Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) беспилотник за последние годы был значительно модернизирован и на сегодня обладает одной из самых совершенных оперативных систем в своей категории. Об этом пишет Anadolu.
На сегодняшний день Anka может управляться даже из космоса. Эти БПЛА в последние годы играют важную роль в обеспечении безопасности границы Турции и борьбе с терроризмом. На балансе Минобороны и МВД Турции находятся уже 25 подобных аппаратов, общий налет которых превысил 75 тыс. часов.
Anka обладает всеми возможностями для эффективной разведки и определения координат целей. Кроме того, эти БПЛА зарекомендовали себя в качестве эффективного инструмента борьбы с последствиями стихийных бедствий и пожаров.
На платформе Anka за 17 месяцев был разработан новый БПЛА Aksungur, который побил рекорд долгого беспрерывного полета беспилотника - 49 часов.
В десятую годовщину первого полета беспилотника Anka (первый полет Anka - 30 декабря 2010 года) TUSAŞ подписал соглашение о поставках в Тунис версии Anka-S, что вывело данный БПЛА на международный рынок.