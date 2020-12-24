Единственное чудом уцелевшее здание – это мечеть Джума, которая, однако, тоже сильно пострадала. Вскоре мечеть планируют реставрировать.

Оказавшись в Агдаме, А.Потемин замечает, что город практически разрушен: «Все дома стоят без крыш, а многие и вовсе разобраны буквально до основания».

Первым городом, куда отправились российские журналисты, стал Агдам. Артем Потемин говорит, что сюда пока не пускают мирных жителей, исключение составляют строители и редкие журналисты. Передвигаться можно по дорогам, даже на обочину лучше не заезжать – кругом тысячи снарядов и мин.

Журналисты РБК побывали в Азербайджане, где пообщались с беженцами из Карабах а и своими глазами увидели последствия Отечественной войны.

Журналист РБК отмечает, что до войны Агдам был знаменит своими садами, в городе работали предприятия, драматический театр... «Сейчас вместо проспектов и улиц здесь танковые траншеи», - говорит Потемин.

Он отмечает, что когда армяне захватили Агдам в 1993 году, город и окрестные деревни вынуждены были покинуть почти 30 тысяч азербайджанских беженцев. Один из них - Мамед Велиев - рассказывает об обстрелах во время первой Карабахской войны. По его словам, семья его убегала в спешке, взяв только самое необходимое. И сейчас он с нетерпением ждет дня, когда сможет, наконец, вернуться домой: «Будем снова возделывать родную землю. Там остались и могилы наших предков. Мы хотим найти их, восстановить и снова прочитать над ними молитвы».

Съемочная группа РБК также показала разрушенную мечеть в селе Гияслы: «Здесь нет крыши. Более того, судя по всему, здесь был хлев, где держали скотину. Внутрь мы проходить не будем – говорят, могут быть мины...»

Затем журналисты отправляются в Тертер. В репортаже показаны сложенные на центральной площади города установки «Смерч», прилетевшие с армянской стороны, после следуют кадры обстрела города, обстрелянные дома и дворы с воронками от разорвавшихся снарядов.

Съемочная группа отправляется в Суговушан. Здесь, на том месте, где еще два месяца назад проходила линия фронта и стояли позиции армянских ВС, сейчас идут строительные работы. «Этот район одним из первых перешел под контроль Азербайджана. Сейчас здесь строят дорогу до села Талыш», - говорит Потемин.

По дороге в Джебраил водитель журналистов РБК, Джалал, остановил машину, увидев название родного села – Шихалиагалы. Он с родителями покинул его, когда ему было 7 лет.

«Вся дорога до Джебраила в воронках от снарядов. В полях сгоревшие танки», - говорит А. Потемин.

Журналисты побывали и в Гяндже, которая подверглась ракетным обстрелам армянских ВС. Один из очевидцев этих событий, Мухаммед Исмаилов, рассказывает, что он и его семья являются беженцами из Кельбаджарского района. По его словам, им пришлось пережить ужасы обстрелов еще раз, уже в мирной Гяндже.

В репортаже отмечается, что главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян признал, что обстрелы Гянджи совершили армянские ВС. Однако мирные жители Гянджи не думали, что их город, где нет военных объектов, подвергнется обстрелу: «В итоге ракеты попали в восемь точек на карте...»

РБК показал наиболее пострадавший от обстрелов квартал Гянджи, где погиб 13-летний гражданин России Артур Маяков. Его бабушка Рагиба рассказала о той ужасной ночи, когда ее внук был смертельно ранен в результате армянского обстрела.

Единственным местом, куда не смогли попасть журналисты РБК, стал Худавенг. Причиной стали снежные завалы, которые сделали путь через Муровдаг невозможным.