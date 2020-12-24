В центре Нэшвилла в американском штате Теннесси произошел мощный взрыв — три человека пострадали, сообщает «Эхо Москвы». Около двадцати зданий повреждены. Взрывное устройство было приведено в действие в автомобиле.

Около 6 утра сегодня полиция Нэшвилла получила сообщение о подозрительном автомобиле, припаркованном в центре города. Прибывшие на место полицейские, прежде чем осматривать автомобиле, вызвали в качестве подкрепления специалистов в области опасных материалов. И почти сразу в автомобиле прогремел взрыв.

Звук взрыва был слышен за несколько километров от места происшествия. Три человека были ранены и доставлены в больницу, около двадцати зданий повреждены. Улица, на которой взорвался автомобиль, почти полностью разрушена. Расследованием взрыва занимается ФБР. Полиция Нэшвилла уже заявила, что считает этот взрыв «преднамеренным актом».

Позже Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что представители правоохранительных органов обнаружили человеческие останки поблизости от места взрыва. Ранее представитель полицейского управления Нэшвилла указывал на то, что в правоохранительных органах не исключают, что внутри взорвавшегося в центре города фургона мог находиться человек.