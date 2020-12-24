МЧС об обрушении в АзТВ

На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обрушении в здании на территории ЗАО «Азербайджанское телевидение и радио» в Сабаильском районе Баку, в результате под завалами оказался один человек. Об этом сообщили в МЧС.

Согласно информации, по указанному адресу были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска и Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в одном из помещений административного здания произошло обрушение кровли и пола, в результате погиб Гюльвердиев Гюльверди Намиг оглу, 1996 года рождения. В ходе проведенных аварийно-спасательных мер тело Г.Гюльвердиева было извлечено из-под обломков и передано по назначению.