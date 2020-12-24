Интенсивность и характеристики 44-дневной Второй Карабах ской войны заставляют призадуматься западных военных экспертов. Начавшиеся 27 сентября бои завершились поражением Армении и подписанием 9 ноября перемирия. Как сообщает haqqin.az, об этом пишет влиятельное французское издание Le Monde.

Издание отмечает, что новые технологии обеспечили превосходство Азербайджана в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.

«Это может послужить хорошим уроком для европейских армий, которые до сих пор презрительно относились к использованию дронов в боевых операциях», - отмечается в статье.

«До этого момента считалось, что армянская армия эффективнее и мотивированнее, лучше знает территорию. Тем не менее Азербайджан сформировал за последние годы впечатляющий военный арсенал и тщательно подготовил операции.

В Нагорном Карабахе Азербайджану потребовалось всего несколько дней, чтобы обратить в бегство опытную армянскую армию. Дроны турецкого и израильского производства способны выполнять практически те же задачи, что и боевая авиация. Они посеяли страх, нанесли большой человеческий и материальный ущерб», - пишет автор статьи.