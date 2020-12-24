Le Monde: Азербайджану потребовалось несколько дней, чтобы обратить в бегство армянскую армию изучение опыта войны в Карабахе
Интенсивность и характеристики 44-дневной Второй Карабахской войны заставляют призадуматься западных военных экспертов. Начавшиеся 27 сентября бои завершились поражением Армении и подписанием 9 ноября перемирия. Как сообщает haqqin.az, об этом пишет влиятельное французское издание Le Monde.
Издание отмечает, что новые технологии обеспечили превосходство Азербайджана в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.
«Это может послужить хорошим уроком для европейских армий, которые до сих пор презрительно относились к использованию дронов в боевых операциях», - отмечается в статье.
«До этого момента считалось, что армянская армия эффективнее и мотивированнее, лучше знает территорию. Тем не менее Азербайджан сформировал за последние годы впечатляющий военный арсенал и тщательно подготовил операции.
В Нагорном Карабахе Азербайджану потребовалось всего несколько дней, чтобы обратить в бегство опытную армянскую армию. Дроны турецкого и израильского производства способны выполнять практически те же задачи, что и боевая авиация. Они посеяли страх, нанесли большой человеческий и материальный ущерб», - пишет автор статьи.
В статье отмечается, что беспилотники позволили азербайджанским войскам провести разведку армянских позиций перед тем, как обстрелять их из артиллерии и перекрыть каналы снабжения.
«У Армении не было системы постановки помех, которая могла бы нарушить управление дронами, и она даже не пустила в ход перехватчики Су-30: это было бы слишком дорого, тогда как потеря дрона не играет большой роли для противника», - подчеркивает автор статьи.
«Европа должна внимательно изучить военные уроки этого конфликта, а не рассматривать его как маленькую войну бедных стран, — считает Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям. — Только у Франции и Германии есть достаточно систем постановки помех против дронов (малого радиуса действия), тогда как большинству армий Евросоюза — в частности малых и средних стран-членов — пришлось бы в современной войне так же тяжело, как и армянской армии».
Военный эксперт Мишель Гойя, в свою очередь, привлекает внимание к активному использованию дронов, которые «еще никогда не устраивали такие разрушения в ходе одной кампании»: «В западных армиях считалось хорошим тоном презрительно относиться к этой странной летающей технике, утверждая, что дроны долго не протянут в условиях боев высокой интенсивности, и что боевые самолеты останутся властителями неба. На самом же деле сложилась противоположная картина».