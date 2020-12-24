Дело экс-главы Евлаха отправлено в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-главы Исполнительной власти Евлаха Годжи Самедова.

Как сообщает haqqin.az, собранные в отношении обвиняемого материалы по уголовному делу направлены в Шекинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Уголовное дело передано в производство судьи Рашида Гусейнова.

Напомним, бывший глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов был арестован в конце прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.