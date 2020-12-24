Минтруда начало выдачу 190 манатов

В Азербайджане начато перечисление единовременной выплаты в размере 190 манатов, назначенной безработным и неформально занятым малообеспеченным лицам, потерявшим доход вследствие ужесточения особого карантинного режима.

Об этом haqqin.az сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникаций министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов.

Он сообщил, что единовременная выплата перечисляется гражданам с 25 декабря.

"Банки уже начали осуществлять платежи. Выплату в 190 манатов получат около 600 тысяч человек. Единовременные выплаты будут перечислены до конца этого месяца", - добавил Талыбов.