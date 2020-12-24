Кабмин утвердил генплан Гёйчая

Генеральный план города Гёйчай разработан Государственным проектным институтом «Азердовлетлайихя», привлеченным Госкомитетом в соответствии с реализацией «Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы», утвержденной указом президента Азербайджана № 118 от 27 февраля 2014 года.

Последний генеральный план Гёйчайского района был разработан в 1976 году и был рассчитан на 20 лет. Утвержденный новый генплан охватывает период до 2035 года с базовым 2015 годом.

Этим документом предусмотрено планомерное развитие города, и к концу отчетного периода прогнозируется увеличение населения города на 34% - до 49 тысяч человек. Генеральным планом также предусмотрено довести обеспечение населения города жилищным (квартирным) фондом от 18,1 кв.м на душу населения в базовом году до 25 кв.м на конец отчетного периода.

В генплане учтены площади под жилые, социальные и культурные объекты на предусмотренный период, выдержан принцип проведения заселения с учетом защиты природного ландшафта и территориальных зон в соответствии с развитием города. Учтено расширение систем транспортного и инженерно-коммуникационного обеспечения, составляющих инфраструктуру города.