Спецоперация в Дагестане: задержаны боевики ИГИЛ

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четырех членов террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), готовивших теракт возле здания правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена подготовка террористического акта в Махачкале Республики Дагестан. 25 декабря в результате проведенных мероприятий задержаны четверо членов ячейки международной террористической организации "Исламское государство". Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан", - сообщили в ЦОС.

В оборудованном террористами тайнике и в месте конспиративного проживания были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство. Кроме того, в их мобильных телефонах найдена переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по ст. 30 и ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц").

В ФСБ сообщили, что личности террористов в интересах следствия не разглашаются, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.