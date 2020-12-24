С 1 января 2021 года начинается реализация усовершенствованного проекта «Упрощенная декларация - электронная торговля» (Smart Customs). Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета, в связи с текущей ситуацией в стране приостановленная работа Smart Customs будет представлена пользователям в улучшенной форме.

С 1 января физические лица обязаны декларировать заказы из-за границы, сделанные через почтовые отправления и через перевозчиков, в приложении Smart Customs. Подробную информацию об использовании приложения можно найти на официальном сайте ГТК и в аккаунтах в социальных сетях.

Следует отметить, что новый проект позволит более прозрачно и быстро внедрить электронную торговлю, повысить уровень обслуживания, исключить трату времени, обеспечить прозрачность, эффективное использование имеющихся ресурсов, минимизировать контакты между гражданами и должностными лицами, обеспечить ведение более точной таможенной статистики.