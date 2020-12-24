Полиция Армении о своих потерях в Карабахской войне

В боевых действиях в Нагорном Карабахе участвовало 6200 тысячи сотрудников полиции Армении, 65 - погибли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, представив детальный список всех участников войны.

За весь период войны погибли 38 служащих войск полиции Армении (Внутренние войска – ред.), еще порядка четырех десятков получили ранения.

Помимо войск полиции Армении в боях также принимали участие сотрудники центрального аппарата, спецуправления, ППС, областных и региональных подразделений, из коих погибли 27 человек, 124 получили ранения.

Еще шесть сотрудников полиции пропали без вести.