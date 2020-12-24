Оппозиция против внеочередных выборов в Армении: «Надо убрать предателя»

Армянская оппозиция считает неприемлемым проведение внеочередных выборов, о чем накануне заявил премьер страны Никол Пашинян, пишет в своем телеграмм-канале «Спутник-Армения».

Один из лидеров армянской оппозиции, представитель АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян сказал, что этот вариант не может быть приемлем.

«Имеется один путь – надо убрать предателя, после чего армянскому народу будет предоставлена возможность провести свободные, справедливые, прозрачные выборы», - написал он в Фейсбуке.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне сообщил о том, что созывает консультации с политическими силами страны по вопросу проведения досрочных парламентских выборов в 2021 году.

«Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов», - заявил Пашинян.