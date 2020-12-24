В России число заразившихся коронавирусом превысило 3 миллиона

Число инфицированных коронавирусом в России превысило в субботу 3 млн. За сутки было выявлено 29 258 новых случаев, общее количество заболевших достигло 3 021 964, сообщили журналистам в оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, два дня не превышает 1%.

Отметку в 1 млн заразившихся Россия преодолела 1 сентября, в 2 млн - 19 ноября.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 28 185, до 2 426 439. По данным штаба, доля уже вылечившихся пациентов возросла до 80,3%. Это максимум с начала октября.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 567 против 563 днем ранее, до 54 266. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%, следует из данных штаба.