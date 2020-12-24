Из Европы депортированы десять азербайджанцев

Из Германии и Бельгии депортированы 10 азербайджанцев. Как передает Report, из них 6 были депортированы из Бельгии, 4 - из Германии.

Причиной депортации послужило нарушение этими лицами миграционного законодательства. Среди депортированных из Бельгии и Германии 9 человек являются гражданами Азербайджана и 1 – Украины.