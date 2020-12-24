Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит в Баку и на Апшеронском полуострове ночью 3-6, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление - 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.
Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается. Временами туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.
27 декабря на Апшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.