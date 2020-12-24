В январе общественный транспорт в Азербайджане не будет работать по выходным

В период особого карантинного режима на территории Азербайджана с 00:00 2 января по 06:00 4 января, с 00:00 9 января по 06:00 11 января, с 00:00 16 января по 06:00 18 января, с 00:00 23 января по 06:00 25 января, с 00:00 30 января до 06:00 31 января будет приостановлена работа общественного транспорта.

Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в постановлении Кабмина «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики №336 от 12 сентября 2020 года».

Постановление вступает в силу с 28 декабря.