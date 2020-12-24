В Армении обнародовали еще один список убитых в Карабахе
Министерство обороны Армении опубликовало новый список армянских военнослужащих, убитых в Нагорном Карабахе. В новом списке имена еще 147 военных.
Минобороны Армении на сегодняшний день обнародовало имена лишь 2 017 убитых военных. По состоянию на 11 декабря служба судебной медицины Минздрава Армении провела экспертизу останков 2 996 военнослужащих.
По данным армянской стороны, еще не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства. Кроме этого, до сих пор обнаружены тела 1 073 убитых армянских военнослужащих.