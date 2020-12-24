Отец пропавшего армянского солдата: «Я обращусь к азербайджанцам»
В Ереване родственники без вести пропавших военных встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «Голос Армении» пишет, что один из родителей назвал работу правительства неудовлетворительной. По его словам, он не получил ответы на беспокоящие его вопросы.
«Родители собрались, чтобы получить ответы на свои вопросы, хотя бы на 70%. Я так и не получил ответы на свои вопросы. Я не удовлетворен работой правительства. Я пойду на переговоры с азербайджанцами», - говорит отец одного из пропавших без вести военных.
По словам мужчины, он лично участвовал в поисках без вести пропавших военных и даже вступал в переговоры с азербайджанцами.
У родителей без вести пропавших армянских солдат есть целый ряд вопросов к правительству. Один из них касается без вести пропавших, другой – поиска и вывоза останков погибших военнослужащих. Следующий вопрос связан с количеством оборудования для ДНК анализа.
Армянские СМИ пишут, что накануне родственники пропавших без вести военных с раннего утра собрались у здания правительства. Они перекрыли перекресток улицы Прошяна и проспекта Баграмяна. Им предложили встретиться с вице-премьером Тиграном Авиняном, однако родители отклонили предложение, потребовав встречи с главой правительства, отмечает ФактИнфо.