Отец пропавшего армянского солдата: «Я обращусь к азербайджанцам»

В Ереване родственники без вести пропавших военных встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «Голос Армении» пишет, что один из родителей назвал работу правительства неудовлетворительной. По его словам, он не получил ответы на беспокоящие его вопросы.

«Родители собрались, чтобы получить ответы на свои вопросы, хотя бы на 70%. Я так и не получил ответы на свои вопросы. Я не удовлетворен работой правительства. Я пойду на переговоры с азербайджанцами», - говорит отец одного из пропавших без вести военных.

По словам мужчины, он лично участвовал в поисках без вести пропавших военных и даже вступал в переговоры с азербайджанцами.

У родителей без вести пропавших армянских солдат есть целый ряд вопросов к правительству. Один из них касается без вести пропавших, другой – поиска и вывоза останков погибших военнослужащих. Следующий вопрос связан с количеством оборудования для ДНК анализа.