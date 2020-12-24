Турецкие военные во главе с генералом вылетели в Азербайджан

Военнослужащие ВС Турции под командованием бригадного генерала вылетели сегодня в Азербайджан, сообщает телеканал NTV.

В частности, турецкий телеканал уточняет, что военные направляются в освобожденный от оккупации Агдам, чтобы приступить к работе в российско-турецком мониторинговом центре по наблюдению за безопасностью на освобожденных территориях Азербайджана.

Отмечается, что турецкие военные начнут работать в мониторинговом центре в Агдаме в январе.