В Азербайджане забота о семьях шехидов и инвалидах войны всегда в центре внимания главы государства. Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает haqqin.az.

Министр отметил, что за последний месяц навестили и окружили заботой со стороны социальных служб более 4500 семей шехидов и участников войны.

В этом году, отметил Бабаев, предусмотрено предоставить 1500 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны, большая часть которых уже передана владельцам.

Он напомнил, что до сегодняшнего дня семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 9000 квартир и частных домов, а также 7000 автомобилей.

Сахиль Бабаев также подчеркнул, что 1560 лицам, участвовавшим во второй Карабахской войне, уже назначены пенсии и социальные стипендии, и работа в этом направлении продолжается.