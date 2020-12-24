О чем говорили главы МИД России и Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Армении Арой Айвазяном выполнение трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД России.

"Стороны продолжили обмен мнениями по текущим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено обсуждению нагорно-карабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября 2020 года лидерами России, Азербайджана и Армении", - говорится в тексте.