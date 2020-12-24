Арестованные сотрудники МИД отпущены под домашний арест

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление о продлении срока ареста бывшего заведующего Управления делами Министерства иностранных дел, бывшего председателя Тендерной комиссии министерства Фархада Моллазаде и заведующего хозяйственным отделом Управления делами МИД Селима Ализаде.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Шахлы Сулеймановой мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении обоих лиц, была отменена, они отпущены под домашний арест.

Напомним, что в июле этого года СГБ провела спецоперацию в МИД Азербайджана, в ходе которой арестовала начальника Управделами МИД, председателя Тендерной комиссии министерства Фархада Моллазаде, начальника хозяйственного отдела Салима Ализаде и начальника консульско-юридического отдела Нурупашу Абдуллаева.