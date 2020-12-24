В Армении предложили создать союзное государство с Россией

Партия «Альянс» предлагает решить все проблемы Армении в максимально сжатые сроки посредством формирования союзного государства с Россией. Об этом на внеочередном съезде партии заявил ее лидер Тигран Уриханян, сообщает «Спутник-Армения».

«Многие спрашивают, предполагает ли это вступление Армении в состав России. Нет! Это значит сформировать межгосударственный союз, исходя из логики развития событий. В таком случае Армения остается членом ООН, суверенной и независимой страной, которая укрепляет свою армию и ведет внешнюю политику. Все остальные разговоры находятся на уровне бытовой неграмотности», - подчеркнул он.

По его словам, Армении в нынешних кризисных условиях нужна поддержка России, которая должна иметь конкретные проявления, и сотрудничество требует максимальной взаимной интеграции.

«Если реальность принуждает к присутствию российского миротворческого контингента в регионе, наличию военной базы или баз в Армении, то следующим логичным шагом должно стать формирование совместных войсковых соединений, в частности в виде пограничных сил», - говорит Уриханян.

Вместе с этим он считает приоритетным вопросом отставку премьер-министра Никола Пашиняна и правительства, формирование нового правительства, члены которого будут иметь опыт, не будут представителями «старого режима», а также могут вести эффективную внешнюю политику. По его словам, «Альянс» нацелен на смену власти, но при этом их неучастие в оппозиционных митингах не означает, что партия не поддерживает этот процесс.