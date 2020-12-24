За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1 428 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров сообщили, что в течение суток 4 255 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 38 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

В Азербайджане выявлено в общей сложности 213 192 случая заражения коронавирусом, из этого числа 164 500 человек благополучно прошли лечение, 2 454 пациента клиник скончались. Лечение 46 238 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.