Япония закрыла границы для иностранцев

Правительство Японии приняло решение временно закрыть границы на въезд в страну для иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Временный запрет на въезд в страну вводится в отношении граждан всех стран и регионов мира. Такая мера будет действовать с 28 декабря 2020 года до конца января 2021-го.

Накануне сообщалось, что новый штамм коронавируса, который выявили в Великобритании в декабре этого года, обнаружили в Японии. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Норихиса Тамура. Заражение новой разновидностью COVID-19 было подтверждено у пяти граждан Японии, вернувшихся из Великобритании. Все они были отправлены на карантин.