Эрдоган: У Турции нет неразрешимых противоречий ни с одной страной мира

У Турции нет неразрешимых противоречий ни с одной страной мира, в том числе США, Россией, КНР, ЕС, соседними государствами региона. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам субботней церемонии открытия нового предприятия по переработке карбоната лития в провинции Эскишехир, сообщает «Анадолу».

По словам главы государства, современная Турция ведет борьбу сразу на многих фронтах.

«Эта борьба будет продолжена вплоть до победного конца. Мы не остановимся и не проявим нерешимости. Каждый процесс в регионе и мире подтверждает силу и значимость Турции», - сказал турецкий лидер.

Президент выразил уверенность в том, что Турция однозначно займет достойное место в глобальной архитектуре, как в политическом, так и экономическом планах.

Эрдоган подчеркнул, что Турция – уже на та страна, которой можно управлять посредством маргинальных групп, карманной оппозиции или давления извне. Мы не намерены сходить с намеченного курса, заверил глава государства.

«Мы не позволим нанести ущерб усилиям по превращению Турции в великую и сильную державу. Готовы к диалогу и согласию с любыми странами, но при условии уважения к суверенитету, законам и потенциалу нашей страны», - сказал президент.