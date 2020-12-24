Леонид Швец, автор haqqin.az 18:14

Буквально за неделю до Нового года достигнуто соглашение между Великобританией и Европейским союзом о взаимной торговле. Год назад страна вышла из ЕС, и год был отведен на то, чтобы выработать взаимоприемлемый вариант дальнейших торговых отношений. А в 2020 году был продлен старый режим. Если бы не удалось договориться, британская экономика понесла бы колоссальные убытки: называют цифру в 40 миллиардов фунтов стерлингов и 300 тысяч рабочих мест.

Но в результате пяти долгих телефонных разговоров на протяжении последних 24 часов британский премьер Борис Джонсон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен смогли согласовать последние спорные вопросы, и торговое соглашение огромного объема, в две тысячи страниц, охватывающее самые разные сферы взаимодействия, было одобрено. Впереди еще предстоит процедура принятия документа Европарламентом, всеми парламентами стран–членов ЕС и британским парламентом. В этом году закончить этот процесс не представляется возможным, поэтому соглашение вступит в силу как бы временно с 1 января, а затем уже на постоянной основе, когда все формальности будут соблюдены. Премьер Джонсон доволен: он обещал провести Британию через Брекзит, решение о выходе из Евросоюза, принятое в 2016 году не без его личного влияния, и он достиг этого. «Мы снова взяли под контроль свои деньги, границы, законы, торговлю и морскую рыболовную зону», - с гордостью объявил глава правительства. Британия хотела независимости – она ее получила. Но с нею получила и пограничные проверки на границах с Евросоюзом для товарных партий и отсутствие свободы передвижения для обладателей британского паспорта в рамках ЕС. Хотя согласование нулевых пошлинных ставок по большому объему товаров в рамках принятого торгового соглашения облегчает шок расставания.

Великобритании предстоит на своем примере доказать, что политическая и экономическая независимость в конечном итоге принесет стране больше пользы, чем преимущества от членства в большом союзе – самом мощном межгосударственном объединении в мире. Пока же все перипетии вокруг выхода ее из ЕС сильно отрезвили общества остальных стран-участниц. Никакой очереди вслед за Британией на выход не выстроилось, чего так опасались в 2016 году. При этом в Шотландии, где большинство населения были против ухода из Евросоюза, усилились настроения за выход из состава Соединенного королевства.