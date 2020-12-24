Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 18:26

Походит к концу очередной год, который смело можно назвать самым тяжелым в новейшей истории. Продолжающаяся в течение всего года беспрецедентная пандемия коронавируса вызвала невиданный до сих пор обвал глобальной экономики. Падают курсы даже «эталонных» валют ведущих держав. А прогнозы на следующий год тоже неутешительны. Что же ждет в наступающем году Азербайджан?

Как заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов, текущий год прошел в условиях борьбы с пандемией коронавируса, и мировая экономика сократилась, по прогнозам, в следующем году ее также ожидает спад. Все это, безусловно, отразилось и на Азербайджане. Но в результате принятых мер в стране была обеспечена макроэкономическая стабильность. В частности, стратегические валютные резервы Азербайджана находятся на уровне 50 млрд долларов, а резервы самого Центробанка увеличились на 3%, что создает надежный буфер для смягчение любых потрясений. Рустамов успокоил общественность и насчет курса нацвалюты страны – маната, подчеркнув, что в связи с этим нет никаких опасений. Несмотря на волатильность цен на нефть на мировом рынке, равновесие платежного баланса Азербайджана сохранено. Валютные резервы остались стабильными, хотя значительное удешевление нефти в течение года вызвало немало беспокойства на валютном рынке. Но в результате принятых мер была обеспечена стабильность курса маната. Стабильность валютных резервов в Азербайджане свидетельствует о том, что на рынке наблюдается избыток валюты, а не ее дефицит. А слухи о грядущей девальвации маната необоснованны: «Все сейчас упирается в нашу победу. Слухи о грядущей девальвации - пустые разговоры», - сказал он.

Вместе с тем главный банкир страны затронул и беспокоящие его вопросы. И первый из них – дефицит бюджета . В целом дефицит бюджета растет с каждым годом, следующий год тоже не составит исключения. Много смысла заложено в выражение: «Иногда мы сталкиваемся с проблемой утраты устойчивости, связанной с финансированием дефицита бюджета. В целом, неопределенность прогнозируется в среднесрочной перспективе в период, когда мы планируем реализовать программу по восстановлению (освобожденных территорий – ред.). Нынешние реалии, особенно нефтяные, требуют, чтобы мы перешли на более экономный режим, вернулись к бюджетному правилу, обеспечили макроэкономическую стабильность». Но одно дело констатировать проблемы, а другое - знать пути их решения. Как выйти из положения? Азербайджану необходимо пересмотреть стратегию заимствований с учетом новых реалий, определив новую «красную линию». И этот вопрос не случайно беспокоит Эльмана Рустамова. По его словам, подавляющее большинство экономических кризисов в мире вызвано именно проблемой неосторожного заимствования. Поэтому необходимо пересмотреть стратегию и определить «красную линию» заимствований, особенно внешних. В стране достаточно ресурсов и для внутренних заимствований. С этой целью Азербайджан намерен открыть свой внутренний рынок для граждан и мелких инвесторов, в том числе и иностранных. А ведь развивать внутренний рынок заимствований действительно необходимо, такая практика используется в других странах. В частности по проекту госбюджета на 2021 год планируются заимствования на внутреннем и внешнем рынке на сумму 1 млрд 895 млн манатов с целью покрытия дефицита госбюджета и рефинансирования ряда кредитных обязательств. Главной же экономической и социальной задачей в ближайшие 5-10 лет Рустамов видит в обеспечении высокой и устойчивой экономики и удвоении ВВП. А вторая задача - поддержание и обеспечение макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе. Пандемия и постнефтяная эра поставили новые задачи. Страна сталкивается с проблемой потери устойчивости бюджетного дефицита.