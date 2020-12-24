Власти Шотландии недавно объявили, что в ближайшие 10 лет эта часть Великобритании, стремящаяся к независимости, полностью откажется от вредных выбросов в атмосферу, используя исключительно водород, а не нефтепродукты.

Шотландия, самая строптивая часть Великобритании, проявляет свою самостоятельность не только в вопросе Brexit, но и в самоопределении по части энергетической политики. Интересно, что легендарные горцы этой части Великобритании не пользуются до сих пор модными ветрогенераторами и солнечными панелями батарей. Они уже выбрали в качестве топлива водород.

Сектор применения водородного топлива получит в ближайшие пять лет от местных властей 100 миллионов фунтов из 180 миллионов, которые сейчас находятся в госфонде поддержки перехода Шотландии на нулевую эмиссию газов в атмосферу.

В связи с принятой программой Шотландия может стать ведущей водородной страной, которая будет производить до 5 гигаватт возобновляемого и низкоэмиссионного водорода уже к 2030 году. Этого будет достаточно для обеспечения энергией 1,8 миллиона домов.

«Мы являемся первой страной Великобритании, которая публично заявила о своей водородной политике. В ней уточняется, каким образом можно лучше всего использовать огромный потенциал Шотландии в этом новом секторе энергетики. Водород быстро находит себе место на международной арене как перспективное решение отказа экономики от ископаемых видов топлива и как ключевой элемент энергетической трансформации. Шотландия готова сыграть тут свою роль вместе с европейскими странами. Для этого мы инвестируем 100 миллионов фунтов из средств шотландского правительства в стимулирование водородного сектора и в цепочку доставки этого топлива», - заявил министр энергетики Шотландии Пол Уилхаус. При этом он добавил, что Шотландия уже имеет достаточно природных ресурсов для обеспечения производства дешевого водорода.

«У нас также есть одни из лучших на свете проверенные средства в области морской инженерии. А это позволит использовать энергию ветра, волн и приливов для производства водорода. Благодаря Шотландия является одной из наиболее лучше всего подготовленным стран в мире для развития конкурентноспособного по цене водорода на цели нашей экономики. Кроме того, излишки мы сможем поставлять в другие европейские страны при растущей потребности в нем и существующей нехватке на рынке», - сказал министр, прозрачно продвигая идею о грядущей независимости Шотландии и выходе ее из состава Великобритании.

Анализ, проведенный властями в Эдинбурге, показывает, что водородное производство может дать шотландской экономике до 25 миллиардов фунтов в год.

«Ни одно топливо, ни одна технология не могут сами по себе дать решение климатических проблем, однако водород имеет потенциал, чтобы стать важной частью прогрессивной, низко-эмиссионной энергетической системы, поддерживающей наш переход к нулевым выбросам в атмосферу на транспорте, в отоплении и промышленности. Мы заинтересованы в поддержке этого восходящего сектора экономики. Для такой цели мы преобразуем процессы производства, складирования и использования энергии, что, в свою очередь, даст максимальные экономические выгоды, которые может принести производство водорода», - пояснил министр П. Уилхаус.

В свою очередь президент компании Scottish Hydrogen and Fuel Cell Association Найджел Холмс подчеркнул, что достижение к 2045 году нулевой эмиссии абсолютно возможно. Он основывает такие свои выводы на исследованиях, проведенных в нескольких городах Шотландии и на Западных островах. Острова и порты, по его выкладкам, станут центрами инноваций в сфере энергетики, концентрируя внимание в большой мере на возобновляемых источниках для производства водорода. Это и даст к 2045 году Шотландии до 25 гигаватт энергии.