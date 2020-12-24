Таким образом, теперь изделия фирмы смогут теперь беспрепятственно продаваться клиникам на территории всей Европейской экономической зоны. Именно искусственное сердце может помочь тяжело больным людям, которые ожидают пересадку «мотора» человека.

Проблема пересадки сердца или вживления искусственного - самого важного органа человека давно решена кардиологами и кардиохирургами в мире. Тем не менее производство искусственного сердца в Европе до сих пор не встало на поток. А вот французская компания Carmat S успешно справилась с задачей. Впервые в Европе ее продукцию сертифицировало соответствующее ведомство Евросоюза. Об этом только что сообщило издание Bloomberg.

Кардиохирург Ален Карпентье и бизнесмен Жан-Люк Лагардер начали заниматься проблемой изготовления искусственного сердца еще в 1993 году. Кардиохирург не просто врач, но и изобретатель биологических сердечных клапанов нашел партнера, который предоставил пытливому ученому и специалисту несколько своих лабораторий и инженеров из своей компании по производству ракет Matra.

Жан-Люк Лагардер поверил своему партнеру. Вместе они шли к признанию и получению лицензии в течение 27 лет.

Теперь дорога открыта, и первые продажи жизненно важного изделия могут начаться во втором квартале 2021 года.

Сообщение о сертифицировании искусственного сердца, разработанного французами, сразу подняло цену фирмы — акции ее подорожали на 34 процента, до 32 евро за одну.

Стоит отметить, что компания Matra подорожала за год на 66 процентов, что говорит о том, что дело крепко стоит на ногах. Сейчас ее рыночная стоимость составляет 407 миллионов евро.

Один из крупнейших акционеров компании этой ракетной компании является авиагигант, производитель самолетов Airbus SE, а сам доктор Карпентье владеет 5,3 процента акций.

Правда, что касается стоимости производимого французами искусственного сердца, то ее пока не называют.

Сам этот биопротез уже вызвал интерес аналитиков рынка. Изделие уже назвали «блокбастером» - так считает Мохаммед Кабуни, эксперт компании Postzamparc. По его расчетам, к 2030 году таких деликатных изделий может быть продано в клиники ЕС на сумму до 700 миллионов евро. Можно себе представить, как поднимутся в цене акции удачливых компаньонов.

Как сообщили в компании, промышленное производство искусственного сердца начнется уже в январе наступающего года.