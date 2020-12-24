Али Асадов созвал заседание Наблюдательного совета Госхолдинга фото
26 декабря 2020 года под руководством председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание данного Совета.
Как сообщает в пресс-служба Кабмина, на заседании были обсуждены принципы и подходы к корпоративному управлению портфельными компаниями, переданными в управление азербайджанскому инвестиционному холдингу, модели управления, принципы структуры и деятельности, а также текущие вопросы, касающиеся государственных компаний.
Наблюдательный совет Азербайджанского инвестиционного холдинга принял соответствующие решения по корпоративному управлению портфельными компаниями.