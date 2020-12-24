Пять симптомов COVID-19, требующих срочного обращения к врачу

Британский центр контроля и предупреждения заболеваний перечислил пять симптомов коронавирусной инфекции, требующих немедленного обращения за медицинской помощью. Об этом пишет Daily Express.

В статье отмечается, что помимо основных симптомов — высокой температуры, продолжительного кашля и потери вкуса и обоняния, необходимо обратить внимание на более редкие признаки болезни — затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица.

"В этом списке не все возможные симптомы", — предупредили британские врачи. Они призвали сообщать и о других тревожных проявлениях болезни.

В середине декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о новом варианте COVID-19. По словам министра, ситуация с вирусом в стране "вышла из-под контроля" властей.

Специалисты утверждают, что этот штамм может быть на 70 процентов заразнее обычного и распространяется намного быстрее. При этом пока нет оснований считать, что новая мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.

Многие страны, включая Россию, приостановили или ограничили транспортное сообщение с Британией.