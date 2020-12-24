Эйнулла Фатуллаев 20:27

«Ведь нужно уметь не только проигрывать, но и побеждать. А Вы, выиграв войну, так и не стали победителем», - написал президенту Азербайджана Ара Абрамян, президент Союза армян России. Один из лидеров мировой армянской диаспоры в наисквернейшем эпистолярном жанре не скрывает своего глубокого отчаяния после сокрушительного военно-политического поражения своей страны и своего народа. Ведь проиграно не только дело чести, но и вся история так называемой освободительной борьбы армян, упакованной в архивный картон под грифом «Армянский вопрос. Совершенно секретно».

У армянских общественных и политических деятелей сейчас в моде эпистолярный жанр. Пишут все, пишут всем, то в ООН, то в ЮНЕСКО, то Владимиру Путину, то Байдену, теперь вот начали писать и обращаться уже и к президенту Ильхаму Алиеву. И в отличие от Ары Абрамяна к азербайджанскому президенту обращаются еще и родители из Еревана – отцы и матери невинных жертв карабахской войны, которых несостоявшееся армянское государство бросило на произвол судьбы. Они отправляют Ильхаму Алиеву не грязные пасквили, а мольбы и молитвы. Ведь failed state под названием Республика Армения бросила безоружных и необученных армянских юношей умирать на оккупированных территориях во имя сумасбродной идеи создания армянского царства в границах, установленных античными географами и историками. Сейчас родители тысяч погибших и без вести пропавших юношей, назначенных армянским правительством «пушечным мясом», просят Ильхама Алиева помочь найти и вернуть их детей. Что же пишет в своем письме Ильхаму Алиеву Ара Абрамян? Было бы понятно, если письмо, обеспокоенного судьбой своей страны и народа, содержало в себе предложения «Как нам обустроить Армению?», особенно после того как она в результате авантюристической политики и вопиющей некомпетентности тех, кто руководил ею в последние два десятилетия, оказалась на грани полного банкротства. Но нет. Уникальность этих посланий в том, что они совершенно пусты по своему содержанию с точки зрения построения будущего мира в Карабахе.

После прочтения этого достаточно длинного и столь же бессмысленного текста, возникает только один вопрос: а что сказать-то автор хотел? Простая логика и здравый смысл говорят: если ты мнишь себя политиком, бизнесменом и общественным деятелем – используй факт обращения к высшему руководителю государства, которое победило твою страну на поле боя, с пользой. Для конкретных предложений сотрудничества в поиске путей выхода из конфликта. Ара Абрамян же пишет Ильхаму Алиеву, что новая ситуация в Карабахе – «мина замедленного действия», и напоминает о набившей оскомину «кочаряновской формуле» невозможности совместного проживания двух народов. И Абрамян винит в этом Ильхама Алиева и его «армяноненавистничество». По логике Абрамяна получается, что это Азербайджан напал на Армению, захватил Сюник, Капан, Тавуш, дошел до Севана, изгнал все армянское население с занятых исторических азербайджанских областей. К тому же, в Горисе вырезал все мирное население. А Ильхам Алиев в духе Саргсяна сказал в интервью британцу Томасу де Ваалу: «До Гориса армяне полагали, что мы с ними шутим. И азербайджанцы не смогут поднять руку на мирное армянское население. Нужно было все это переломить». По логике А.Абрамяна, это Азербайджан угрожал Еревану новой войной и захватом новых территорий.

Спрашивается – как бы повел себя лидер Армении, если бы Азербайджан совершил на территории страны Ары Абрамяна столь масштабные чудовищные военные и античеловеческие преступления? Почему мы не услышали покаяния армянских лидеров? Почему не принесли извинения азербайджанцам за совершенные преступления на уровне государственных институтов и от имени государства Армении? Ведь убивали и вырезали не рядовые боевики из террористической АСАЛА, а солдаты национальной армии Армении. Поверьте, признать преступления своей страны и покаяться, это не капитулянтство, а проявление политической мудрости и высокой морали. Кто из немцев осудил Вилли Брандта, который встал на колени у мемориала жертв геноцида евреев? Ару Абрамяна коробит тон выступления И.Алиева в первые дни после кровавой войны, унесший жизни тысяч азербайджанских юношей, освобождавших земли своей страны. Наши юноши погибали на своей земле, армяне – на чужих территориях, и даже не в нагорной части Карабаха! И после этой кровопролитной и судьбоносной войны, азербайджанский президент должен распинаться в чувствах армянскому сепаратизму и проповедовать пацифизм? Кто заложил мину под Карабах? Кто пошел оружием и захватывал земли? То есть, называя вещи своими именами, вместе с другими представителями армянских политических элит, Абрамян и ему подобные занимаются коллективным политическим самоудовлетворением, демонстрируя миру рубище экономики и политического сознания, а также гноище моральных травм. Обратите внимание на тон письма Абрамяна, который по всей видимости, убеждает себя по сей день, что именно Азербайджан, захватив многие области Армении, выдворил со своих очагов около 1 миллиона армян: «Своим трудом возвеличивали Баку армянские промышленники, врачи и инженеры, учёные и строители. Но вряд ли Гюльпенкян или Манташев, создавшие сто лет назад нефтяные промыслы Баку, могли предположить, что полученные от нефтедобычи деньги Вы, г-н Алиев, не в пример этим великим меценатам, используете не на благие дела, а на уничтожение их потомков». Господин Абрамян прав в одном: азербайджанцы – необыкновенно терпимый и чертовски добрый народ, порой до конформизма и исторического беспамятства. Фамилии Гюльпенкяна и Манташева для азербайджанцев, лишенных чувств национального доминирования и ксенофобии, а также сегрегации и дискриминации, ничем не отличались от фамилий Тагиева, Ашурбекова и Мухтарова. Впрочем, как и Нобеля, заработавшего свой первый капитал в Баку. Однако, к сожалению, Манташев продолжал зарабатывать миллионы на бакинской нефти даже после того, как армяне в 1905 году сожгли Шушу и устроили бойню в Паправенде. Армяне продолжали зарабатывать нефтефунты и заседать в азербайджанском парламенте даже после того, как дашнаки, вступив в беспрецедентный союз с армянскими большевиками под лидерством небезызвестного Степана Шаумяна, устроили чудовищную мартовскую резню в Баку.

Большевик по фамилии Азизбеков на коленях умолял большевика по фамилии Шаумян остановить побоище. Но Степан, именем которого впоследствии назвали село Ханкенди – конюшню карабахских ханов, был неумолим. Убивали всех в Баку (!!!) по национальному и религиозному признаку. В исторической столице Азербайджана не осталось ни одного азербайджанца – все бежали в окрестности Баку и Шемаху, пока не пришла на помощь победоносная турецками армия. Абрамян и вся эта гоп-компания еще и берутся давать советы и высказывать рекомендации руководителю государства, под руководством которого была одержана блестящая, без всяких преувеличений победа. «Вы, выиграв войну, так и не стали победителем», - шипит в адрес Ильхама Алиева московский гешефтмахер – откровенный политический дилетант. Абрамяну следует перелистать страницы истории. И не только для изучения военных и политических преступлений армян в Баку, но и для глубокого исследования наследия Манташева и Гюльбекяна. Они были способными и талантливыми людьми.

И вряд ли, стали бы как Абрамян совершенно бездарно инвестировать капитал в Ливию. Сразу же после падения режима народной Джамахирии, Абрамян выразился с присущей ему «скромностью»: «Каддафи потерял страну, я - деньги». Талантов политика Абрамян в себе не нашел. Тихо мирно крутил свой бизнес, понемногу мошенничал, понемногу рейдерствовал и вымогал у российских предпринимателей деньги под предлогом дружбы с Владимиром Путиным – словом, вел обычную жизнь бизнесмена армянского происхождения. Это небольшой штрих к портрету Абрамяна. Чтобы поближе узнать автора армянской либеллы. Но вернемся к письму Абрамяна. В чем же выразитель умонастроений московского армянства еще обвиняет Азербайджан? В попытках переписать историю и избавиться от армянского наследия – храмов, могил и памятников. Знает ли Абрамян, что в период армянской оккупации правительство Армении целенаправленно уничтожило около 8 тысяч азербайджанских и мусульманских памятников в равнинном и нагорном Карабахе? Знает ли, что все мечети были превращены в свинарни? Где дворец карабахских ханов? Куда исчез прекрасный дом ханской дочери, великой поэтессы Хуршуд Бану Натаван? Почему уничтожили мавзолей великого шушинского визиря и поэта Вагифа? Куда пропали все могилы наших предков? И кто заминировал кладбища, которые просто не успели сравнять с лицом земли?! Или все это неправда?! И после всего этого Абрамян смеет утверждать об «азербайджанском вандализме»? А что касается жажды переписать историю, Абрамян вновь под влиянием армянской мифологии, ибо Гандзасарский монастырь и Худа Венк – это историческое наследие азербайджанцев, наши святыни и достояние величайшей албанской культуры, стертая армянским фальсификационным аппаратом за несколько веков. Это наша патристика! Но мы все восстановим. И эти сокровищницы кавказской культуры обретут вторую жизнь.

Абрамян обвиняет Ильхама Алиева в торпедировании новой модели мира в Карабахе. Но именно Ильхам Алиев вслед за Владимиром Путиным заявил о завершении карабахского конфликта. Для нас этот конфликт исчерпан. И привлекшие внимание всего мирового сообщества политические инициативы исходили из миротворческой стратегии Ильхама Алиева. Что за два месяца после окончания войны президент Азербайджана предложил для окончательного карабахского урегулирования? Азербайджаном выдвинута стратегическая инициатива «платформа шести», предполагающая рывок в вопросах региональной интеграции и кооперации, вход в которую открыт для всех государств Закавказья. Баку разрабатывает масштабную государственную программу реконструкции освобожденных земель, под которую заключаются крупные контракты с иностранными инвесторами. Начато обустройство новой логистической схемы в Закавказье, которое значительно повысит статус региона в качестве геоэкономического хаба. Ведется обсуждение сопряжения планов экономического развития региона со стратегической инициативой КНР «Пояс и Путь».