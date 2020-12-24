Михаил Гусман и Эмиль Сутовский о знаковом фото: Гейдар Алиев принимает Каспарова и его маму

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский опубликовал фотографию, датированную 1979-м годом, на которой Гейдар Алиев принимает 16-летнего Гарри Каспарова с его матерью Кларой. Как известно, сегодня было объявлено о смерти Клары Каспаровой, сыгравшей важную роль в успехах 13-го чемпиона мира.

«Отличное фото. Я бы сказал знаковое, - написал Эмиль Сутовский в своем фейсбуке. - Каспаров с Кларой Шагеновной на приеме у Гейдара Алиева после победы в первом гроссмейстерском турнире: Баня-Лука'79. 16-летний Гарик произвел фурор, оставив далеко позади себя Петросяна, Андерссона и еще дюжину сильных и опытных игроков. После этого турнира Алиев взял опеку над юным гением, создав идеальные условия для роста, а впоследствии помог в борьбе с московскими партийными тяжеловесами, поддерживавшими Карпова. А начиналось все это так».

Своими воспоминаниями о той фотографии поделился и первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман:

«16-летний Гарик и его мама на встрече с Гейдаром Алиевым (на тот момент первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР) после турнира в Баня-Луке, после которого Гарик получил звание мастера спорта международного класса. Фотография интересна в том плане, что Алиев принимал еще совсем молодого спортсмена, и говорит о том, какое внимание он ему оказывал», - отметил Михаил Гусман.

Он рассказал о том, как привел маленького Гарика в шахматную секцию.

«Когда Гарику после смерти отца Кима Моисеевича исполнилось семь лет, мне позвонила его мама - а я работал тогда в бакинском горкоме комсомола - и попросила записать его в шахматную школу бакинского Дворца пионеров. Вместе с ней и его родным дядей Леонидом Вайнштейном мы привели Гарика во Дворец пионеров к его первому тренеру Олегу Приворотскому. С первых же дней Гарик показывал удивительные шахматные таланты и каждый вечер он занимался с мамой шахматами, приходя после занятий в школе и шахматной секции. Надо отдать должное ее материнскому таланту: потеряв совсем молодой мужа, она всю свою жизнь посвятила Гарику и была всегда для него главным наставником, а в чем-то, если говорить не о спортивной части, и его главным тренером».