В Германии сделали первую прививку от коронавируса

В немецком городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт) в субботу, 26 декабря, сделана первая в Германии прививка от коронавируса. Об этом сообщило агентство dpa. Вакцину получила 101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла (Edith Kwoizalla).

По свидетельству очевидцев, женщина перенесла процедуру спокойно и при этом даже улыбалась. Администратор дома престарелых Тобиас Крюгер (Tobias Krüger) рассказал, что ранее власти округа поинтересовалось у него, готово ли учреждение к вакцинации. "Каждый день ожидания — это еще один день" промедления, отметил он.

По данным dpa, прививки были сделаны в общей сложности 40 обитателям этого дома престарелых и десяти его сотрудникам.

Официально прививочная кампания в Германии стартует 27 декабря.